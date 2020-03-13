ЕС создаст фонд на 37 миллиардов евро для защиты экономик блока от коронавируса

Евросоюз также гарантирует кредиты на 8 миллиардов евро для 100.000 фирм, чтобы поддержать корпоративный сектор.

Евросоюз создаст фонд на 37 миллиардов евро в рамках мер для защиты экономик блока от влияния коронавируса, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Среди других шагов Еврокомиссии - предоставление странам-членам гибкости в отношении дефицита бюджета и государственной помощи, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции, передает Рейтер.

ЕС также гарантирует кредиты на 8 миллиардов евро для 100.000 фирм, чтобы поддержать корпоративный сектор, добавила она.

“Я уверена, что Европейский Союз может пережить этот шок”, - сказала фон дер Ляйен.“Но каждая страна должна полностью выполнить свои обязанности, и Европейский Союз в целом должен действовать решительно, согласованно и едино”.

Как сообщал УНИАН, Федеральный резервный банк Нью-Йорка вольет полтора триллиона долларов в финансовые рынки на фоне паники вокруг коронавируса.