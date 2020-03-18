Трамп хочет раздать американцам по тысяче долларов, но не всем

Президент США требует стимулов на $1 трлн, число жертв коронавируса в США превысило 100 человек.

Администрация Трампа во вторник призвала к принятию пакета мер стимулирования на сумму $1 триллион, который может включить прямые выплаты в размере $1.000 некоторым американцам, чтобы смягчить экономический ущерб от вспышки коронавируса, в результате которой в стране погибло более 100 человек.

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Из-за коронавируса, который выявлен во всех 50 штатах и уже инфицировал более 6.400 человек, миллионы американцев вынуждены оставаться дома, воздерживаясь от поездок на работу и учебу, пишет Рейтер.

Дональд Трамп сказал, что в борьбе со вспышкой достигнут прогресс, а экономика США “наверстает упущенное”, когда распространение вируса замедлится.

За последние несколько дней тон президента в отношении пандемии резко изменился. Изначально он преуменьшал угрозу и фокусировался на фондовом рынке, но теперь администрация настаивает на срочных мерах, чтобы остановить экономические и человеческие потери от болезни.

Во вторник администрация призвала принять пакет мер стимулирования экономики более чем на $1 триллион, который будет включать $50 миллиардов для сильно пострадавших авиакомпаний, столкнувшихся с угрозой банкротства.

Администрация также рассматривает выписку чеков на сумму $1.000 для некоторых американцев, чтобы помочь им пережить кризис, хотя детали этого предложения остаются неясными.

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенаторов-республиканцев, что уровень безработицы в стране может достигнуть 20% без мер поддержки, сообщили источники.