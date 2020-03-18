"Все закрыто": украинский боксер Гвоздик рассказал о влиянии коронавируса на жизнь в США

Из-за коронавируса проведение следующего боя Александра Гвоздика находится под вопросом.

Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

Об этом Гвоздик рассказал в прямом эфире Instagram-аккаунта luckypunchnet.

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"Там, где я живу, в калифорнийском округе Вентура Каунти, у нас четыре случая заболевания. Сейчас на улицах стало чуть-чуть меньше людей, все придерживаются правил, стараются сидеть дома, машин стало меньше. В супермаркетах, естественно, на полках пусто, все закрыто - нельзя даже зайти в "Starbucks" и посидеть, можно только купить кофе с собой. В целом жизнь продолжается... Стараются ограничивать скопление людей, чтобы не больше десяти человек...", - рассказал Гвоздик.

"А у меня ничего не поменялось, доступ в зал у меня есть, даже если он закрыт на карантин, я просто там могу быть один. Поэтому, слава Богу, у меня все в порядке", - добавил боксер.

Гвоздик также рассказал, что мог провести бой в андеркарте поединка Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом 30 мая, однако проведение этого вечера бокса под вопросом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.