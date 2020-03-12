Биржи США падают: индекс Dow подтвердил "медвежий" тренд впервые со времен финансового кризиса 2008 года

“Медвежий” тренд подтверждается, когда индекс закрывается снижением на 20% или больше по сравнению со своим последним пиком на момент закрытия.

Основные фондовые индексы США резко снизились в среду, а индекс Dow Jones подтвердил “медвежий” тренд впервые со времен финансового кризиса после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

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Индексы S&P 500 и Nasdaq торгуются примерно на 19% ниже рекордного максимума закрытия 19 февраля.

“Медвежий” тренд подтверждается, когда индекс закрывается снижением на 20% или больше по сравнению со своим последним пиком на момент закрытия, пишет Рейтер.

ВОЗ рассматривает вспышку коронавируса как пандемию, сказал в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Сегодня просто много плохих новостей, растущее число людей с болезнью, есть разные точки зрения по поводу того, как должны работать стимулы, и рынок реагирует соответствующим образом”, - сказал Питер Туз из Chase Investment Counsel.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 5,86% до 23.553,22 пункта, индекс S&P 500 - на 4,89% до 2.741,38 пункта, а Nasdaq Composite - на 4,7% до 7.952,05 пункта.

Президент США Дональд Трамп через несколько часов после закрытия рынка рассказал об экономических шагах по борьбе с вирусом, однако не раскрыл подробностей в отношении медицинских мер, кроме заверений, что “у вируса нет никаких шансов против нас”.

Фьючерсы на индексы США упали после выступления Трампа. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 3,9%.