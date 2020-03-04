Уманский подал декларацию на должность министра финансов в новом Кабмине

Претендент на должность главы Минфина несколько раз занимал пост первого заместителя министра финансов.

Экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский претендует на должность главы Министерство финансов в новом составе Кабинета министров, о чем свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

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Как сказано в декларации, Уманский прошлом году заработал 303,27 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанка" и еще 40,7 тыс.грн - в ООО "Процар".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде проходит внеочередная сессия парламента, во время которой планируется сменить правительство Гончарука.

Справка УНИАН. Игорь Уманский с января 2008 по март 2010 года занимал должность первого заместителя министра финансов Украины Виктора Пинзеника, после отставки которого в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.

Также он был назначен на должность первого заместителя министра финансов Украины в декабре 2014 года, но уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой, проводимой Министерством финансов Украины.