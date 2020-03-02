Доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7% - министр финансов

По словам министра, на обслуживание и погашение долга потратили меньше благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в феврале выполнены на 93,7%.

Читайте такжеМинфин опубликовал отчет о выполнении госбюджета-2019: дефицит вырос до 81 миллиарда гривень

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

«Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы, доходы общего фонда государственного бюджета выполнены на 93,7% от росписи. Новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%: поступления составили 37,1 млрд грн, то есть на 2,5 млрд грн больше росписи», - написала Маркарова.

Также она отметила, что доходы, которые администрирует таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, или 78,3% от росписи, из-за более прочного курса и сокращения объемов импорта.

По словам Маркаровой, все значимые расходы были проведены, при этом на обслуживание и погашение долга потратили меньше благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за январь 2020 года получил 50,726 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже - по сравнению с плановым показателем.

Главной причиной отставания от плана по доходам в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей, включая более высокий обменный курс гривни, более низкий объем импорта и более низкие цены на газ.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга в 2,363 трлн грн.