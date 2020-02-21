Дубилет призвал бизнес не сохранять бумажные чеки и отчеты кассовых аппаратов

По словам министра Кабмина, чеки не понадобятся при налоговых проверках.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет призвал предпринимателей, у которых есть торговые точки, не сохранять бумажные чеки терминалов и бумажные Z-отчеты с кассового аппарата.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы опросили много бухгалтеров и продавцов и обнаружили, что эти чеки у себя сохраняют практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках. Мы обратились в Национальный банк, Налоговую службу и Министерство финансов. Везде нам ответили, что хранить чеки не нужно", - пояснил он.

По словам Дубилета, предприниматели также часто хранят так называемые Z-отчеты, для которых ведут книгу учета расчетных операций (КУРО), от которых министр также призвал избавиться.

"КУРО надо вести только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда. Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября прошлого года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

С 1 октября 2020 года применение программных РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4 группах, которые реализуют технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, медицинские изделия, ювелирную продукцию, а также ведут розничную торговлю в магазинах бывшими в употреблении товарами. Также РРО вводится для ресторанов, кафе, туристических агентств, отелей. А с 1 января 2021 года использование РРО будет обязательным для всех плательщиков единого налога на 2-4 группах.