Кирилл Шевченко: В январе Укргазбанк заработал 134 млн грн прибыли

По состоянию на 1 февраля 2020 чистая прибыль Укргазбанка составила 134 млн грн. С начала года активы банка увеличились на 10,6 млрд грн и в результате достигли 129,8 млрд грн. Об єтом сообщилии на сайте банка.

«Клиентами нашего банка стали практически 2,1 млн украинцев. Из них 6502 клиентов корпоративного бизнеса и 63 596 организаций, являющихся клиентами малого и среднего бизнеса. Мы создали ряд партнерских программ, над которыми постоянно работаем и усовершенствуем, предлагая лояльные ставки. А это значит - мы сумели создать для клиентов гораздо более высокие стандарты и уровни обслуживания», - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Прибыль Укргазбанка за 2020 год превысила 1 млрд грн.