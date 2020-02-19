Акции Apple из-за коронавируса подешевели почти на 2%

Из-за коронавируса компания не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в первом квартале.

Стоимость акций компании Apple снизилась на момент закрытия торгов во вторник почти на 2%.

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Об этом сообщает телекомпания CNBC.

"Снижение спровоцировано осложнениями в получении намеченной квартальной прибыли в результате вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

Согласно данным, размещенным на сайте электронной биржи NASDAQ, к закрытию торгов во вторник стоимость акций Apple снизилась на 5,95 долларов (1,83%) и составляет в данный момент 319 долларов за штуку. На момент закрытия торгов в пятницу акции Apple стоили 324,95 доллара за штуку, а к открытию торгов во вторник (финансовые рынки были закрыты в США в понедельник из-за отмечаемого в стране Президентского дня - Presidents Day) их стоимость упала до 315,34 доллара.

Ранее Apple заявила, что из-за коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года.

В отчете за первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит до 67 миллиардов долларов, а операционные расходы будут в пределах 9,7 миллиарда долларов.

По данным компании, это вызвано, во-первых, ограничением поставок смартфонов iPhone по всему миру и, во-вторых, снижением спроса на товары Apple в Китае.