Банковская система Украины получила рекордную прибыль

По сравнению с показателем за 2018 год прибыль выросла почти втрое.

Работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, по сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Согласно приведенным данным, доходы банков за год выросли на 19,5% - до 244,4 миллиарда гривень, расходы - на 1,4%, до 184,8 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины в 2018 году получили 22,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что стало максимальным историческим показателем.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы с убытком в 26,5 миллиарда гривень в 2017 году, 159,4 миллиарда гривень - в 2016, 66,6 миллиарда гривень - в 2015 и 52,7 миллиарда гривень - в 2014.