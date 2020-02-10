Украинцы смогут бесплатно переводить деньги из Польши - "ПриватБанк"

Для отправки перевода необходимо загрузить приложение My Ria, зарегистрироваться и сделать транзакцию.

Украинцы, которые работают или отдыхают в Польше, смогут до 30 апреля 2020 года отправлять денежные переводы в Украину через мобильное приложение My Ria без комиссии.

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Как сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", для отправки перевода необходимо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию.

Для завершения перевода нужно отсканировать штрих-код в ближайшем из 8 тысяч банкоматов Euronet и оплатить транзакцию картой либо наличными.

Получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 уже через несколько минут или получить их в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях банка.

При этом получать переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.