«ПриватБанк» запустил новый Privat24

Сегодня в банке презентовали финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24.

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Презентация состоялась сегодня в центральном офисе банка в Днепре, передает LIGA.net.

Приложение получило новый дизайн и функционал. Изменен стартовый экран - банковские карточки теперь отображаются горизонтально в виде карусели. Их порядок можно ранжировать, а ненужные - скрывать.

Под картами добавлено кастомизированное меню: сюда можно добавить функции и услуги на свое усмотрение. Например, перевод денег на избранные карты, пополнение телефона и прочее.

Еще одно визуальное новшество - темная тема приложения.

Среди представленного функционала - выписки по счетам сторонних банков. Вскоре обещают добавить аналитику трат.

Новое приложение для Android и iOS выпустят в ближайшее время. По словам Сергея Харитича, члена правления «ПриватБанка» по электронному бизнесу, для iOS полностью переписали код. А для Android-версии постепенно будут обновлять и старый клиент. Переход всех пользователей на новое приложение ожидается к концу года.

По данным «ПриватБанка», приложением пользуется около 8,8 млн мобильных пользователей. Приват24 установлен на 80% iOS и Android устройств.

В новой версии анонсировали отказ от системы Corezoid, разработанной до национализации.

Открытое тестирование обновленного приложения начали в мае этого года. Тогда Privat24 для iOs и Android могли получить все желающие.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии «ПриватБанк», Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.