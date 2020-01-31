Иностранцы с начала года купили украинских гособлигаций на 7,2 миллиарда гривень

Доля иностранцев на рынке ОВГЗ по состоянию на 31 января превысила 15%.

Нерезиденты в январе инвестировали в облигации внутреннего государственного займа Украины 7,2 миллиарда гривень, нарастив портфель ОВГЗ на 6,1% - до 124,9 миллиарда гривень.

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Как сообщили в Министерстве финансов Украины, доля иностранцев на рынке ОВГЗ по состоянию на 31 января превысила 15%, что ниже уровня других стран.

Отмечается, что доля других владельцев ОВГЗ в январе сократилась: юридических лиц - на 6,5% до 24,6 миллиарда гривень; физических лиц - на 5% до 9,2 миллиарда гривень; банков - на 2,8% до 326,9 миллиарда гривень; Национального банка - на 1,4% до 332,4 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за месяц объем облигаций в обращении сократился на 9,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 миллиарда гривень, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.