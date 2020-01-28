Минфин одолжил в госбюджет еще 6,3 миллиарда гривень

В том числе, в результате дебютного размещения семилетних облигаций получено 3,7 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,290 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе, в результате дебютного размещения семилетних гривневых облигаций получено 3,704 миллиарда гривень со средневзвешенной ставкой доходности 9,79% годовых.

Общий объем полученных заявок инвесторов на эти бумаги по номинальной стоимости превысил 9,007 миллиарда гривень.

Также Минфин разместил облигации сроками обращения 70, 420 и 707 дней со средневзвешенной доходностью 10,15%, 9,91% и 9,86% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 миллиарда гривень, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем размещения облигаций в долларах США в 2019 году составил 4,331 миллиарда, что на 24,5% выше показателя годом ранее, в евро - 387 миллионов, или ниже на 23% показателя годом ранее.