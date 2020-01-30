НБУ ожидает продажи полученных от "Газпрома" $3 миллиардов
Национальный банк Украины ожидает, что НАК "Нафтогаз Украины" продаст полученные в результате судебного выигрыша у российского "Газпрома" 3 миллиарда долларов на межбанковском валютном рынке.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
"Мы ожидаем, что средства, которые получил "Нафтогаз" от "Газпрома" в сумме почти 3 миллиарда долларов, будут проданы и зачислены в государственный бюджет. Мы будем присутствовать на рынке и выкупим эту валюту", - сказал глава НБУ.
Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО "Газпром", оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.