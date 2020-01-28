Акции США резко снизилась на фоне распространения вируса из Китая

Под ударом оказались акции компаний, связанных с путешествиями, в то время как технологический, сырьевой и энергетический сектора, зависящие от ситуации в Китае, также потянули рынок вниз.

Акции США зафиксировали рекордное более чем за три месяца однодневное падение в понедельник, поскольку продление новогодних каникул в Китае из-за вспышки нового коронавируса вызвало опасения вокруг экономических последствий мер, призванных сдержать распространение болезни.

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Под ударом оказались акции компаний, связанных с путешествиями, в то время как технологический, сырьевой и энергетический сектора, зависящие от ситуации в Китае, также потянули рынок вниз, пишет Рейтер.

Тем не менее некоторые инвесторы считают какие-либо долгосрочные экономические последствия маловероятными, учитывая предыдущие подобные ситуации.

“Всё это слишком раздуто”, - сказал Стивен Массокка, старший вице-президент компании Wedbush Securities в Сан-Франциско.

“Мне кажется, что китайцы гораздо лучше справляются со сдерживанием этого вируса, чем с ТОРС (тяжелым острым респираторным синдромом), и к чему ТОРС в конечном итоге привел? Привел ли он к какой-либо экономической катастрофе - нет”.

Понижательное давление на индексы, находящиеся у рекордных максимумов, также оказал вялый старт сезона отчетности.

Согласно данным Refinitiv, ожидается, что прибыль компаний индекса S&P за четвертый квартал снизилась на 0,5%.

Индекс Dow Jones снизился на 1,57% до 28.535,80 пункта, индекс S&P 500 - также на 1,57% до 3.243,63 пункта, в то время как Nasdaq - на 1,89%, до 9.139,31 пункта.