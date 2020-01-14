ВР приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства: выделяют 2 миллиарда гривень

Данный законопроект поможет уменьшить процентную ставку для малого и среднего бизнеса при эффективном использовании кредитных средств.

Верховная Рада Украины приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства с целью обеспечения доступного кредитования малого и среднего бизнеса в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства" во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 году на 2 миллиарда гривень за счет досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, которые будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонда развития предпринимательства.

Представляя документ в Раде, заместитель главы парламентского комитета по вопросам бюджета Александр Трухин отметил, что этим законом вводится обязательство для Кабинета министров в месячный срок со дня вступления в силу закона утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

"Коммерческие или государственные банки будут выбирать - давать или не давать кредиты малому и среднему бизнесу. Данный законопроект поможет уменьшить процентную ставку эффективно при использовании кредитных средств", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение поступлений в Фонд развития предпринимательства на 2 миллиарда гривень.

Данный документ был зарегистрирован 12 декабря и определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.