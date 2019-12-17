Гончарук обещает бизнесу удешевление кредитов до 12-16% годовых в следующем году

По словам премьер-министра, низкий уровень инфляции позволяет говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок в следующем году.

Об этом он сказал в эфире програмі "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает zn.ua.

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"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук.

Премьер уверяет, что бизнесу стоит ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года, при этом ставки будут только понижаться.

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что Кабинет министров с 1 февраля 2020 года запустит программу по поддержке малого и среднего предпринимательства.