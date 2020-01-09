Бюджет недополучил 4,8 миллиарда гривень из-за контрабанды сигарет - эксперты

Больше всего контрабанды и подделок реализуется через уличных торговцев, магазины и открытые рынки.

Бюджет Украины в 2019 году недополучил 4,8 миллиарда гривень налогов из-за контрабанды сигарет.

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Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании "Kantar Украина" "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", проведенного по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий.

"По оценкам экспертов Kantar, сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2019 году - 4 812 649 500 гривень. Более 3,7 миллиарда штук сигарет распространяется именно на черном рынке", - говорится в исследовании.

При этом уровень нелегальной торговли табачными изделиями в стране растет – в 2019 году он достиг отметки 6,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4,4%.

Согласно исследованию, наиболее распространенные нелегальные марки на рынке Украины – Compliment и Marvel с маркировкой Duty Free, доля которых составляет 60% в структуре контрабанды. Также контрабанду можно встретить и среди марок Marble, NZ и Fest.

Нелегальная продукция преимущественно распространяется в 5 областях Украины: Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и Одесской. Больше всего нелегальной продукции продается в Днепропетровской области – 19% от всего черного рынка.

Также в исследовании отмечается, что свыше 75% контрабанды и подделок реализуется через уличных торговцев, магазины и открытые рынки.

Как сообщал УНИАН, в июле заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук (сейчас премьер-министр Украины) заявил, что Украина превратилась в "мировой хаб" по контрабанде сигарет в Европу.