Конфискованное у Курченко имущество вернули региону – глава Харьковской ОГА Кучер

Завершить длительный юридический процесс смогли лишь после смены руководства Харьковской ОГА.

Конфискованные у бежавшего из Украины в 2014 году олигарха Сергея Курченко помещение на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в с. Высокое, передали Харьковщине.

Завершить длительный юридический процесс смогли лишь после смены руководства Харьковской ОГА.

Всего за месяц помещение и землю зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

«В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы «Металлисте» в Высоком», - рассказала руководитель Управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА Юлия Подлозкова.

Имущественные комплексы, конфискованные в ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передали в сфере управления Харьковской областной государственной администрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое вышло еще 11 апреля 2018 года.

Но за год имущество в областную собственность так и не приняли - чиновники затягивали процесс, а средства за аренду помещений продолжал получать Курченко. Сдвинули вопрос только через 1,5 года, когда в области поменяли руководство.