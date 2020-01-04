Налоговая остановила махинации с НДС на 8,4 миллиарда гривень – ГНС

В налоговой рассказали, как система мониторинга рисков во время регистрации накладных-расчетов корректировки помогает защищать экономические интересы государства.

Система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки (НН/РК) обеспечивает неуклонное выполнение всеми без исключения налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате налогов. Это – сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков, которые в незаконный способ с помощью фиктивных хозяйственных операций получают налоговые выгоды.

Об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Сообщается, что по результатам работы системы с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года было остановлено регистрацию 354 065 НН/РК. Таким образом, за этот период налоговая предотвратила регистрацию безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 миллиарда гривень.

«Все это – плательщики, которые даже не изъявили желание подтвердить реальность хозяйственных операций (не имея вообще первичных документов или понимая, что комиссии органов ГНС сразу предоставят надлежащую правовую оценку представленным документам). Именно такие компании больше всего заинтересованы в срыве работы этого действенного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками», - сказано в сообщении.

В ГНС подчеркнули, что с помощью системы мониторинга налоговых рисков при регистрации НН/РК налоговая защищает экономические интересы государства и добросовестных налогоплательщиков от минимизационных схем и злоупотреблений.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам 2019 года Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет – впервые с начала 2011-ого.