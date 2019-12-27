Правительство передало на приватизацию 530 госпредприятий

Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 миллиардов гривень.

Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

Читайте такжеГлава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020«Почти за 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам», – написал он.

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 миллиардов гривень.

Он также отметил, что в 2020 году начнутся прозрачные аукционы через «Прозорро.Продажи».

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов «Прозорро.Продажи» в рамках малой приватизации.