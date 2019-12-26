Нацбанк начал принудительное взыскание с Жеваго 1,5 миллиарда гривень

Решение суда вступило в законную силу.

Национальный банк Украины обратился в Государственную исполнительную службу для принудительного исполнения вступившего в законную силу решения Шевченковского районного суда о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования.

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Как сообщается на сайте НБУ, Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения апелляционную жалобу Жеваго из-за неуплаты судебного сбора в установленные судом сроки.

По информации НБУ, на сегодня общий объем задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн, и частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго как с финансового поручителя и за счет взыскания на имущество подконтрольных ему компаний-поручителей.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» и F&C Realty, подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» в декабре 2015 года. Временная администрация работала в банке с сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.