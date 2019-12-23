Фонд госимущества затягивает приватизацию госпредприятий

По словам источников, вместо подготовки госкомпаний к приватизации, ФГИ занимается кадровыми ротациями.

Глава Фонда Дмитрий Сенниченко тормозит подготовку государственных объектов к продаже, занимаясь вместо этого расстановкой лояльного менеджмента.

Об этом сообщили представители нескольких госкомпаний, находящихся в приватизационном процессе, передает информагентство Минпром.

По словам, менеджеров предприятий госсектора, ФГИ отказывается подписывать необходимые нормативные документы и согласовывать финансовые показатели госкомпаний.

«Какие-то пробуксовки с подписанием документов с советниками», - сообщил замдиректора одного из госпредприятий.

Опрошенные менеджеры говорят, что в установленные сроки из-за проволочек объекты просто не успеют подготовить к продаже. Первые госкомпании должны выйти на торги в феврале-марте 2020 г согласно ранее заявленным планам Кабмина.

«В сроки подготовки к продаже точно не вписываемся», - сказал топ-менеджер госактива из приватизационного списка.

По словам источников, вместо подготовки госкомпаний к приватизации, ФГИ занимается кадровыми ротациями.

По мнению экспертов, такая политика ФГИ может свидетельствовать о перераспределении денежных потоков госпредприятий и продолжающих действовать теневых схемах в сфере госуправления предприятиями.

«Не вижу особого смысла в смене руководства компаний из госсреды, которые вот-вот должны уйти с молотка», - сказал экономический аналитик ИА «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук.

По его мнению, затеянная ФГИ кадровая возня вокруг госпредприятий может отпугнуть потенциальных инвесторов.

Сам же Сенниченко публично хвастается, что подготовка к приватизации идет полным ходом.

«Фонд уже с головой в подготовке! Видите эти кипы папок? В каждой из них документы разных госпредприятий. Отправляю их своей подписью на приватизацию», - говорит он видеообращении.

Как сообщалось, Кабмин намерен приватизировать в 2020 году ОПЗ, Электротяжмаш, ОГХК, Центрэнерго и «Укрспирт», шахту «Краснолиманская» и другие.

Из этого списка уже сменен менеджмент в Центрэнерго и Электротяжмаше.

По данным СМИ, ФГИ готовится назначить новых топов на Одесский припортовый завод и в Объединенную горно-химическую компанию.

На ОПЗ претендует представитель партии «Свобода» Николай Синица. На ОГХК – помощник нардепа Виктора Медведчука - Михаил Марков.