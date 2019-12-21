Минэкономики планирует создать Фонд национального благосостояния в 2020 году – Милованов

По его словам, фонд поможет очистить от коррупции те госпредприятия, которые не будут приватизированы.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует создать Фонд национального благосостояния в 2020 году.

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Об этом заявил руководитель Минэкономики Тимофей Милованов во время презентации планов и достижений министерства, которая состоялась на территории харьковского предприятия «Турбоатом».

«Создадим фонд национального богатства. Все государственные предприятия, которые не будут приватизированы, те предприятия пойдут под фонд. Фонд будет правильно корпоратизирован, он будет независимым от министерства. Министерства будут писать политику собственности, то есть, что они хотели, чтобы государственные предприятия делали, но не будут вмешиваться в управление. Таким образом, мы выведем те государственные предприятия, которые не будут приватизированы, из коррупционной составляющей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства. Среди целей Кабмина значится создание Фонда национального благосостояния.