Бюджет-2019 не будет выполнен по доходам – министр финансов
Государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам.
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Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде.
"Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", - сказала Маркарова.
Она подчеркнула, что все важные расходы будут профинансированы.
"Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день", - добавила Маркарова и призвала сообщать о фактах отсутствия финансирования в Минфин.