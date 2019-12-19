Украине хватает денег на защищенные статьи бюджета – премьер

Кабмин до 27 декабря ежедневно в ручном режиме будет пропускать каждый платеж, который предлагают провести министерства и государственные органы власти.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил украинцев, что государство до конца года без проблем закроет финансирование защищенных статей бюджета.

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Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook.

Таким образом глава правительства решил сбить негативную волну в средствах массовой информации после вчерашнего своего заявления о том, что из-за проблем с наполняемостью госказны Кабмин не профинансирует в полном объеме некоторые государственные программы.

"Сейчас в СМИ в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства опять нет денег, что у нас дефолт, что у нас проблемы с бюджетом. Это фейк. Не верьте этим неправдивым сообщениям, которые разгоняют политики, чтобы поймать на этом хайп и заработать политические дивиденды. Ситуация абсолютно под контролем, у государства есть деньги, чтобы платить пенсии и зарплаты, субсидии, социальные выплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет", - заявил Гончарук.

Также премьер прокомментировал решение Кабмина о том, чтобы Госказначейство временно не пропускало платежи бюджетных организаций. По его словам, в конце каждого года органы власти намереваются потратить все выделенные на них деньги, из-за чего средства бюджета зачастую используются неэффективно или даже воруются. Нынешний состав правительства решил прекратить подобную практику.

"Наше правительство до конца бюджетного года, то есть до 27 декабря, ежедневно будет пересматривать каждый платеж, который предлагают провести министерства и государственные органы власти, чтобы ни одна копейка налогоплательщиков не была потрачена неэффективно или не была украдена", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 миллиарда гривень доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 миллиарда гривень доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.