Нефедов анонсировал переаттестацию таможенников в 2020 году

Глава Таможенной службы также выступил за повышение зарплат прошедших переаттестацию рядовых инспекторов до уровня зарплат таможенных брокеров.

Переаттестация сотрудников Государственной таможенной службы Украины будет проведена в 2020 году, и по ее итогам будут пересмотрены их заработные платы.

Читайте такжеНефедов рассказал, кто профинансирует "единое окно" на украинской таможне

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов.

"В следующем году мы проводим переаттестацию всего персонала. Те из них, кто проходят тесты с точки зрения профессиональных качеств и добропорядочности – могут рассчитывать на очень существенное повышение зарплат", - сообщил Нефедов.

По его словам, более 500 одиозных руководителей разных уровней, широко известных контрабандными потоками, не попали в новую таможню и будут уволены.

"У меня есть десятки таможенников, которые владеют автомобилями Bentley, я не хочу повышать им зарплату, я хочу таких людей увольнять и чтобы в следующем году такими людьми занимался новый Антикоррупционный суд", - подчеркнул глава Таможенной службы.

Нефедов также сообщил, что таможня обеспечивает около 35% доходов госбюджета.

"Ту сумму поступлений, которая запланирована в бюджете на следующий год, мы точно рассчитываем перевыполнить", - подытожил чиновник.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря.