Нефедову необходимо время для кадровой "очистки" таможни – Зеленский

Президент Украины также отметил, что не имеет влияния на главу Таможенной службы Нефедова.

Новому главе Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максиму Нефедову необходимо время для проведения кадровой очистки ведомства от непрофессиональных и недобросовестных работников.

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Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нефедову нужно время, чтобы уволить всех старых таможенников. Наверное, вы слышали, что большинство там пока старые таможенники. Мне совсем не нравится то, что происходит на украинской таможне, мне совсем не нравится то, что в целом происходит в вопросах контрабанды. Мы остановили много чего, но много чего продолжается", - сказал Зеленский.

Президент также выразил уверенность, что Нефедов справится с поставленными перед ним задачами, в частности, по очищению возглавляемой им службы от недобросовестных и коррупционных сотрудников.

"Когда мы очистим всех таможенников, это все-таки вопрос к Нефедову. И я верю, что он с этим справится. Если он не сможет, это будет уже мой вопрос к премьер-министру Украины, а он будет разбираться уже с составом таможни", - заявил глава украинского государства, добавив, что он не имеет влияния на Нефедова.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора Кабмин 5 июля назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

2 октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы, сократив количество таможен до 16 с 26.