Милованов рассказал о дешевых кредитах для малого бизнеса: как получить и кто будет следить за процессом

По словам министра, за целевым использование средств будут следить банки и отдельное агентство.

Программа предоставления доступных кредитов украинцам для ведения собственного дела, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, будет иметь четкие условия предоставления, а за целевым использованием средств будут следить банки и агентство.

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Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире программы «Завтрака с 1 + 1".

"Будут четкие конкретные условия, которые нужно выполнить. Будет четко прописано, как должен выглядеть типичный бизнес-план, что человек должен купить, если он хочет этот бизнес-план внедрить", - сказал он.

По словам Милованова, вся подробная информация о программе будет скоро размещена на специальном веб-сайте.

"Будет веб-сайт, который вскоре анонсируют, на нем будут все банки, куда можно обращаться по такому кредиту. Точно будут государственные банки, потому что у них много отделений, они имеют определенную инфраструктуру и надежность, но все остальные банки, которые хотят присоединиться к этой программе, будут также анонсированы на этом сайте ", - пояснил министр.

При этом Милованов отметил, что за целевым использование средств будут следить банки и отдельное агентство.

"Целевое использование является критически важным, человек будет брать деньги под конкретные вещи. Например, если вы хотите открыть кофейню, то деньги не просто будут выдаваться вам на счет, а вы напишете: я хочу купить это, заплатить за это, и банк будет следить за тем, чтобы вы использовали деньги так, как заявили…Будет агентство, которое страхует кредит в случае, если банк не видит кредитной истории, или видит большие риски. Там будет целая инфраструктура», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что государство начинает с февраля 2020 года программу предоставления доступных кредитов украинцам со всего мира для ведения собственного дела в Украине.

«Сумма кредита – 1,5 млн грн на пять лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места, 7% - для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места, но, если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%, и 9% - для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить собственное дело», - сказал Зеленский.