Гривня снова обновила четырехлетний максимум - 23,88 за доллар
16:32, 05 декабря 2019Финансы
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Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 5 декабря, на уровне 23,93 грн/долл.
Гривня укрепилась / фото УНИАН
Национальный банк Украины на пятницу, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,88 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.
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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 5 декабря, на уровне 23,93 грн/долл.
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