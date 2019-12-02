Бюджет недополучил почти 9% плановых доходов – Счетная палата

По сравнению с ноябрем 2018 года доходы госбюджета снизились на 7,3%.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 миллиарда гривень доходов, что на 8,338 миллиарда гривень, или на 8,6%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета в ноябре снизились на 7,018 миллиарда гривень, или на 7,3%.

Отмечается, что с начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 миллиарда гривень доходов, что на 55,971 миллиарда гривень, или на 5,9%, ниже планового показателя на этот период, но на 56,484 миллиарда гривень, или на 6,7%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 октября приняла изменения в госбюджет Украины на 2019 год, снизив план доходов на 20 миллиардов гривень из-за отставания по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате сверхпланового укрепления гривни. Снижение доходов компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга. Закон пока не подписан и не обнародован.

До утверждения изменений госбюджет Украины на 2019 год предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 89,989 миллиарда гривень.