Гривня закрыла межбанк на уровне среды

Гривня на межбанке осталась на уровне вторника-среды к доллару и просела на одну копейку к евро.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 21 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,15/24,17 гривни/доллар, что соответствует уровню закрытия торгов в предыдущие два дня – во вторник и в среду.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,78 гривни/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1937 гривни/доллар, к евро – на уровне 26,8332 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 20 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,15/24,17 гривни/доллар, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов.