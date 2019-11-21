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В Украине растет розничная торговля: ТОП областей-лидеров

13:28, 21 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской (на 19,73%), Винницкой (на 19,2%), Тернопольской (на 17,2%) и Луганской (на 16,5%) областях.

При этом оборот розничной торговли в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем снизился на 8,7%, а по сравнению с октябрем 2018 года увеличился на 11%.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.

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Теги: #розничная торговля