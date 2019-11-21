В Украине растет розничная торговля: ТОП областей-лидеров

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Винницкой, Тернопольской и Луганской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2019 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Читайте такжеУкраина с начала года наторговала с миром на минус $4,1 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской (на 19,73%), Винницкой (на 19,2%), Тернопольской (на 17,2%) и Луганской (на 16,5%) областях.

При этом оборот розничной торговли в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем снизился на 8,7%, а по сравнению с октябрем 2018 года увеличился на 11%.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.