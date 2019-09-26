Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 9,9%

Объем розничного товарооборота предприятий с начала 2019 года составил 501,233 миллиарда гривень, что на 11% больше показателя за январь-август 2018 года.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2019 года вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 691,377 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Винницкой - на 18,2%, до 19,847 миллиарда гривень; Тернопольской - на 17,1%, до 10,159 млрд грн и в Киевской - на 16%, до 52,117 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года вырос на 6,7%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-августе 2019 года составил 501,233 миллиарда гривень, что на 11% больше показателя за январь-август 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.