МВФ надеется, что украинская власть ускорит темпы реализации реформ
Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден надеется, что украинская власть ускорит темпы реализации реформ.
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Как сообщается на Правительственном портале, 15 ноября премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.
Гончарук отметил, что Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, правительством и парламентом.
«В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», - отметил Гончарук.
Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.
Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября.
Представители миссия намерены продолжить дискуссии с украинской властью относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.
В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 млрд долларов и прогнозировали получения первых 2 млрд до конца года.