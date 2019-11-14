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В Украину приехали ревизоры МВФ

12:07, 14 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом УНИАН сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве.

«Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», - сказал представитель Фонда.

Ранее в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября.

По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.

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Теги: #МВФ#миссия МВФ#кредит МВФ