Почем сегодня валюта: Нацбанк укрепил гривню

Национальный банк Украины на четверг, 14 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,3156 грн/долл., к евро – на уровне 26,7617 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2431,5588 (13 ноября – 2446,1896)

100 EUR – 2676,1736 (13 ноября – 2694,4778)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 13 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,30/24,32 грн/долл., что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,78 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.