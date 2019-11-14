Почем сегодня валюта: Нацбанк укрепил гривню
08:38, 14 ноября 2019Финансы
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Национальный банк Украины на четверг, 14 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,3156 грн/долл., к евро – на уровне 26,7617 грн/евро.
Гривня выросла к доллару / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2431,5588 (13 ноября – 2446,1896)
100 EUR – 2676,1736 (13 ноября – 2694,4778)
Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 13 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,30/24,32 грн/долл., что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,78 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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