Валюта продолжает дешеветь: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 14 ноября: 100 USD – 2431,5588 гривни; 100 EUR – 2676,1736 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2431,5588 (13 ноября – 2446,1896)

100 EUR – 2676,1736 (13 ноября – 2694,4778)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 13 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,30/24,32 гривни/доллар, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,78 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке после трехдневного закрытия торгов на одном и том же уровне во вторник, 12 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,51 гривни/доллар, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.