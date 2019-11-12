Украинцев предупредили о возможных ошибках с выплатой субсидий по новым правилам

В таком случае сумма льготы будет доначислена в следующем месяце.

Министерство социальной политики предупредило о возможных ошибках с выплатой субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг после введения новых правил - с ноября украинцы будут получать платежки без учета льгот и субсидий.

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Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

"Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

В случае ошибки министерство рекомендует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и уточнить информацию. Сумма льготы за октябрь в таком случае будет доначислена в следующем месяце.

Как сообщал УНИАН, с ноября украинцы начнут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий, что связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Теперь перерасчет будут проводить органы социальной защиты населения, а не предприятия коммунальной сферы.

В Украине в 2019 году стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг, которая проходит в три этапа. По итогам реформы ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.