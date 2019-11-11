Сотрудники НАБУ собираются задержать главу правления Райффайзен Банка Писарука — СМИ

Писаруку инкриминирует нарушение статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины — Райффайзен Банка Аваль, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Об этом сообщает НВ.

Александр Писарук — бывший первый заместитель ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.

Близкий к ситуации источник сообщил, что представители НАБУ находятся в офисе Райффайзен Банка Аваль с целью задержания Писарука.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Райффайзен подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали — по какой причине.

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Согласно информации еще одного источника, претензии правоохранителей к Писаруку касаются рефинансирования Нацбанком банка Бахматюка.

Писаруку инкриминирует нарушение статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. До этого он с 1997 года работал в банке ING. В частности, в 2010—2014 годах был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.

АО Райффайзен Банк Аваль зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. По состоянию на 30 июня 2019 года группа Райффайзен владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития — 30%. Банк обслуживает 2,5 млн клиентов. У него есть 499 отделений по всей Украине.