Минфин одолжил более 3 миллиардов гривень

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,140 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 105, 329 и 1386 дней с доходностью 14,35%, 14% и 13,38% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 194,816 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за октябрь пока не обнародованы.