Кабмин в следующем году хочет продать госпредприятий на 12 миллиардов гривень

Правительство считает приватизацию одним из драйверов привлечения инвестиций.

Кабинет министров предусмотрел в обновленном проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн – по шесть миллиардов от продажи объектов большой и малой приватизации.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

«Мы будем передавать предприятия, которые являются неэффективными, эффективным собственникам, чтобы они на базе этих объектов создавали рабочие места и создавали жизнеспособные предприятия», - сказал он, добавив, что приватизация должна стать одним из драйверов привлечения инвестиций.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.