Гончарук представил доработанный проект госбюджета-2020: новые цифры

Расходная часть обновленного проекта госбюджета-2020 составляет 1,195 трлн грн.

Расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

«Расходы бюджета Украины на 2020 год составляют 1 триллион 195,3 миллиарда гривень», - сказал он.

При этом в расходной части госбюджета предусмотрено 294 млрд грн на сферу социального обеспечения, 245,8 млрд грн на безопасность и оборону, 141,5 млрд грн на обслуживание госдолга, 113,3 млрд грн на здравоохранение, 73,7 млрд грн на дорожную инфраструктуру, 145,1 млрд грн на образование и науку.

«Основная статья расходов, которую мы там видим, - это обслуживание госдолга. Это 141 млрд грн», - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что важно не наращивать долги, а продолжать их сокращать.

«Каждая третья гривня в следующем году будет использована нами на то, чтобы просто рассчитаться с долгами. Это огромная ноша. И чтобы не передавать эту ношу следующим поколениям, мы должны сейчас с ней справиться. Долги мы не наращиваем, мы их погашаем», - подчеркнул премьер.

Также в проекте бюджета предусмотрено выделение 173 млрд грн на погашение дефицита Пенсионного фонда. Проект госбюджета-2020 предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн на надбавки учителям.

Кабмин заложил в обновленный проект госбюджета-2020 поступления от большой и малой приватизации на сумму 12 млрд грн.

По словам Гончарука, Кабинет министров в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета Украины на 2020 год не планирует повышать налоги.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Кабинет министров в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении, предлагает сократить дефицит госбюджета до 95 млрд грн, что составляет 2% от валового внутреннего продукта.