В налоговой заявили о возвращении в бюджет дополнительных миллиардов гривен

В прошлом месяце база налогообложения по сравнению с сентябрем 2018 года выросла лишь на 3,5% с 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн.

По предварительным данным, в сентябре сумма начисленного налога на добавленную стоимость составила 20,95 млрд грн. Это на 3,55 млрд грн, или на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года (17,4 млрд грн).

Об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы Украины.

Вместе с тем, в прошлом месяце база налогообложения по сравнению с сентябрем 2018 года выросла лишь на 3,5% с 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн.

Отмечается, что за последние два месяца ускорились темпы прироста начисления налога на добавленную стоимость.

«Государственная налоговая служба усиливает аналитическую работу, повышая этим эффективность администрирования НДС. А результатом такой работы является увеличение поступлений в бюджет», - рассказал глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, благодаря новым подходам ГНС возвращает в бюджет дополнительные миллиарды гривен. «Это работа головой, а не размахивание кулаками», - отметил Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

Напомним, в августе сумма начисленного НДС составила 19,8 млрд грн. Это на 2,9 млрд грн, или на 17,2 % больше аналогичного периода 2018 года (16,9 млрд грн).