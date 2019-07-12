В Кабмине похвастались успехами борьбы с теневой экономикой: снизилась до 30% от ВВП

Это самый низкий показатель теневой экономики с 2009 года.

Уровень теневой экономики Украины в 2018 году составил 30% от официального валового внутреннего продукта, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

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Об этом говорится отчете "Общие тенденции теневой экономики в Украине", который ежеквартально публикует Министерство экономического развития и торговли.

"Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, это самый низкий уровень, начиная с 2009 года. Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать, как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом", - сказано в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального валового внутреннего продукта, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.