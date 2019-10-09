В Украине появился механизм возврата крупных вкладов в лопнувших банках

Фонд предлагает продолжать ликвидацию банка до завершения продажи всех его активов, а непогашенные требования кредиторов после ликвидации взыскивать с бывших владельцев.

Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив для возврата средств крупным вкладчикам обанкротившихся банков по вкладам выше гарантированного возмещения в 200 тысяч гривень.

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Как сообщили в пресс-службе фонда, эти инициативы направлены на то, чтобы заставить прежних акционеров, связанных с обанкротившимся банком лиц и его руководителей возместить нанесенный ущерб.

В рамках этих инициатив фонд предлагает продолжать ликвидацию банка до завершения продажи всех его активов.

Непогашенные требования кредиторов после продажи активов и завершения ликвидации банка фонд предлагает взыскивать с бывших владельцев, связанных с банком лиц и руководителей финучреждения.

При этом, предусмотрены возможности внесудебного урегулирования, включая уступку прав требования и заключение мирового соглашения.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. Фонд выплатил вкладчикам этих банков порядка 90 миллиардов гривень гарантированного возмещения.

Объемы выплат крупных вкладов свыше 200 тысяч гривень, которые по законодательству возмещаются за счет продажи активов банков, незначительны по причине низкого качества этих активов.

По оценкам Фонда гарантирования, пережитый банковский кризис обернулся для государства, крупных вкладчиков и бизнеса убытками в 190-200 миллиардов гривень.