В Украине продлили ликвидацию еще четырех банков

Продлевается на год ликвидация «Укркомунбанка", «Черноморского банка развития и реконструкции", банка "Морской", и "Восточно-промышленного коммерческого банка".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию «Укркомунбанка», «Черноморского банка развития и реконструкции", банка "Морской", и "Восточно-промышленного коммерческого банка".

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Как сообщается на сайте фонда, срок ликвидации «Укркомунбанка» продлевается до 13 сентября 2020 года, «Черноморского банка развития и реконструкции" (ЧБРР) - до 3 сентября 2020 года, банка "Морской" - до 3 сентября 2020 года, "Восточно-промышленного коммерческого банка" - до 10 сентября 2020 года включительно.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. По состоянию на 1 мая фонд продолжал ликвидацию 86 банков.