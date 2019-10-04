Кабмин рассчитывает на 5-6 миллиардов гривень от малой приватизации

Премьер-министр верит, что новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко существенно улучшит ситуацию с приватизацией госимущества.

Кабинет министров рассчитывает в 2020 году получить 5-6 миллиардов гривень от малой приватизации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом.

"Мы рассчитывает в следующем году получить 5-6 миллиардов гривень от малой приватизации", - сказал он.

При этом премьер выразил уверенность, что новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко существенно улучшит ситуацию с приватизацией госимущества.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.

Кроме того, президент поручил Верховной Раде принять законопроект "Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" до 1 октября 2019 года. Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.