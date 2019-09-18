Правительство определилось с новым главой Фонда госимущества

В настоящее время и. о. главы Фонда госимущества является Виталий Трубаров, который был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.

Кабинет министров согласовал внесение на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества Украины.

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Как сказано в сообщении на правительственном портале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

"Правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича председателем Фонда государственного имущества Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Кроме того, президент поручил Кабмину принять законопроект "Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" до 1 октября 2019 года. Также Зеленский призвал составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Кроме того, он призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Справка УНИАН. На данный момент исполняющим обязанности главы Фонда госимущества является Виталий Трубаров, который был назначен на эту должность 6 сентября 2017 года.